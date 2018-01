Santos anuncia acerto com goleiro Doni O Santos já tem novo goleiro. É Doni, ex-Corinthians, que deverá ser apresentado ainda nesta tarde, e deverá disputar a posição com Júlio Sérgio e Mauro. "Estou satisfeito com os três goleiros que temos", disse o técnico Leão. Mas o treinador revelou que Júlio Sérgio ainda não renovou seu contrato como havia sido informado antes e a chegada de Doni pode atrapalhar seus planos de ficar com a camisa de titular do Santos, abrindo espaço para sua saída do clube. As negociações para a transferência do goleiro Doni para a Vila Belmiro foram concluídas hoje pela manhã e o jogador deverá ser apresentado nesta quarta-feira à tarde. O que estava atrapalhando era a exigência do Botafogo, que tinha 25% do valor do vínculo federativo do atleta e estava exigindo R$ 200 mil para liberá-lo, tendo oferecido ao jogador a compra desse percentual. Segundo o procurador do goleiro, Oliveira Jr, "Doni é um jogador e não tem que ficar se preocupando com 25% que o Botafogo queria". Ele revelou que o problema foi solucionado e que o clube paulista receberá jogadores como compensação.