Santos anuncia construção de novo CT para base

O Santos anunciou nesta sexta-feira a construção de um novo centro de treinamento para as categorias de base do clube. A diretoria santista diz ter fechado uma parceria com uma multinacional francesa, mas não revelou o nome da empresa e nem os detalhes do projeto, como o investimento previsto e o período de obras.

Pelo acordo com a empresa, o clube fez uma permuta para ceder o terreno onde está localizado atualmente o CT da base, uma área de 28 mil metros quadrados na entrada da cidade, por um outro bem maior, com 75 mil metros quadrados, que fica na parte continental de Santos - a posição exata não foi revelada.

Segundo o Santos, todo o custo da obra de construção do novo CT será bancado pela parceira. No local, haverá quatro campos de futebol, sendo um deles com uma arquibancada para 500 pessoas, além de alojamento para 120 pessoas, refeitório, cozinha industrial, departamento médico, auditório e área de lazer.

"A negociação durou 15 meses. Consideramos a nossa maior realização na área de patrimônio do clube desta gestão. Há anos, buscamos terrenos e parceiros para melhorar a estrutura oferecida à nossa base", disse o presidente do Santos, Odílio Rodrigues, que irá conhecer seu sucessor na eleição deste sábado.

"Temos que ter um CT com mais infraestrutura. Nos últimos cinco anos, investimos como nunca na base do Santos. Atualmente, mais de 60% do time principal vem da base. Temos integração total entre o futebol profissional e as categorias de base", completou o presidente, em clima de final de mandato.