Santos anuncia contratação de Pitbull O Santos anunciou, no final da tarde desta sexta-feira, a contratação do atacante Cláudio Pitbull, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. A informação foi passada pelo treinador Gallo, durante o treinamento no CT Rei Pelé. De acordo com o técnico, o departamento administrativo da CBF já recebeu o fax de liberação do atleta. Cláudio Pitbull estava emprestado ao clube árabe depois de uma passagem fraca pelo Porto, de Portugal, clube que detém seus direitos federativos. O atacante iniciou sua carreira no Grêmio.