Santos anuncia contratação de Viola O atacante Viola será apresentado nesta terça-feira, às 11 horas, no salão do Conselho Deliberativo do Santos, na Vila Belmiro, como o grande reforço do time para o Campeonato Brasileiro, conforme assegurou hoje a assessoria de imprensa do clube. As pendências entre o jogador e os dirigentes santistas foram acertadas no início da noite desta segunda-feira, para que o centroavante possa integrar o elenco na fase de preparativos para a estréia do time na competição. Os dirigentes não revelaram as bases do contrato, que deverá vigorar pelos próximos seis meses, ou seja, até o final do ano. "É um jogador experiente, um matador, bastante querido pela torcida, que só pode vir ajudar no bom desempenho da equipe", avaliou o técnico Geninho, que ainda espera pela contratação de um meia e de um zagueiro, no decorrer desta semana, antes de iniciar o período de treinamento no regime de concentração. Até as 18 horas de hoje, a diretoria do Santos permanecia à espera de uma definição do Clube dos 13, a fim de confirmar se mantinha ou não a viagem marcada para Sorocaba. Se não houver mudanças no calendário, tendo em vista a reivindicação dos clubes do Remo e do Náutico, de participar da competição, o Santos deverá enfrentar seu primeiro compromisso no próximo dia 2 de agosto, diante do Santa Cruz, em partida marcada para a Vila Belmiro. CONFLITO - Antes de seguir viagem para Sorocaba, o técnico Geninho espera ver resolvido o conflito com o goleiro Fábio Costa que, durante o treino de sábado, teve um comportamento explosivo com seus companheiros de defesa, fato que resultou na sua dispensa do grupo. Enquanto o goleiro evitou comentar o assunto, o treinador tentou contornar a situação, argumentando que pretende conversar com o jogador, a fim de orientá-lo para que esse tipo de atrito não mais se repita.