Santos anuncia contratação do zagueiro Edu Dracena

Após pedir a contratação do volante Emerson, do goleiro Sérgio, do lateral George Lucas e do atacante Jean, Luxemburgo traz Dracena, com quem trabalhou no Cruzeiro em 2003. O zagueiro chega como substituto de Domingos, afastado do elenco e emprestado ao Fortaleza sob a acusação de ser violento e responsável pela fratura na perna direita do jovem goleiro Rafael, de 19 anos.

Na última sexta-feira, porém, o treinador afirmou que a saída do zagueiro não abriria vaga para outra contratação. "Vou continuar com os jogadores que tenho aqui", garantiu, inclusive destacando que poderia utilizar o volante Rodrigo Mancha como zagueiro.

Edu Dracena está parado há quatro meses por causa de uma cirurgia no joelho direito, e no seu primeiro mês de Santos vai concluir o tratamento de recuperação. O zagueiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2003, estava sem clube desde 25 de agosto, quando rescindiu contrato com o Fenerbahçe.