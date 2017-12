Santos anuncia dispensa de 4 jogadores A derrota para a Ponte Preta, na noite de quarta-feira, deixou o Santos mais longe da vaga na Libertadores e já começou a provocar mudanças no elenco. Nesta quinta, o técnico Nelsinho Baptista anunciou a dispensa de 4 jogadores: o volante Bóvio, o lateral-direito Flávio, o meia Léo Lima e o atacante Diego. Além disso, o treinador deu uma bronca no elenco antes do treino desta quinta-feira, cobrando uma reação na reta final do Campeonato Brasileiro. "Os jogadores que permaneceram têm de valorizar o seu trabalho e procurar render mais nas últimas seis partidas", avisou Nelsinho. O treinador também assumiu a responsabilidade pela dispensa dos atletas. "Apesar de estarmos disputando ainda o Brasileiro, buscando algo melhor para a equipe, esses quatro jogadores não faziam parte do plano para 2006 sob o ponto de vista técnico", explicou Nelsinho. Ele revelou que o elenco não podia ficar com tantos jogadores nessa reta final do campeonato e que está observando alguns atletas do juniores para promover ao time principal. "Não estamos aqui para ficar cortando a cabeça de ninguém, mas as observações técnicas têm de ser feitas e as decisões tomadas", afirmou o técnico do Santos. Time - Para enfrentar o Corinthians, no domingo, Nelsinho não poderá contar mais uma vez com a dupla de zaga titular. Ávalos voltou a sentir dores no ombro e está fora do clássico, enquanto Luís Alberto ainda não foi liberado pelos médicos e continua tratando da lesão na coxa esquerda. A novidade pode ser a volta do meia Luciano Henrique, que teve um acidente doméstico na semana passada e já está praticamente recuperado, apesar de ainda sentir dores no local do ferimento. "Tirei os pontos e parece que não tem problemas", revelou o jogador, que fará teste decisivo nesta sexta-feira. Outro que pode reaparecer no time é o atacante Luizão, que já cumpriu os 4 jogos de suspensão impostos pelo STJD. Ele aproveitou esse período parado para fazer o trabalho de recuperação física e técnica exigidos pelo treinador. "Ele agora está em condições de ajudar o time e já está à disposição para o clássico", afirmou Nelsinho.