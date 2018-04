Santos anuncia empréstimo de Douglas, Vinícius e Dênis

A diretoria do Santos anunciou o empréstimo de três jogadores na manhã deste sábado. Um dos atletas é o goleiro Douglas, que chegou a ser titular no Brasileirão de 2009, vai defender o Ipatinga até o final do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano.

Também foram emprestados o zagueiro Vinícius, que jogará no Criciúma até o fim da disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, e o meia Dênis, transferido para o Pão de Açúcar até o final do Paulistão.

O empréstimo dos jogadores aconteceu um dia depois da chegada do volante Arouca, o sétimo reforço do time para a temporada. O Santos contratou os zagueiros Durval, Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar, o lateral Maranhão e os meias Giovanni e Marquinhos.