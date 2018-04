Santos anuncia esgotamento de ingressos para jogo contra Atlético-PR

O Santos anunciou a venda de todos os 11.100 ingressos disponibilizados aos torcedores para a partida desta quinta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, diante do Atlético Paranaense, que definirá a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores.

A carga total de bilhetes para o confrontou foi de 16 mil, mas 4.600 são reservados para os proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes, que não poderiam ser comercializadas. Também foram separados 300 ingressos para torcedores do Atlético Paranaense.

A grande procura por parte da torcida santista surpreende. A média de público no estádio da Vila Belmiro é de pouco mais de oito mil espectadores neste ano. Por isso, a diretoria tem levado alguns jogos da equipe para o Pacaembu, em São Paulo, com o objetivo de arrecadar mais em bilheteria e aumentar a pressão sobre os adversários com um grande número de torcedores no estádio.

Vários jogadores do Santos têm ressaltado em entrevistas a importância do apoio do torcedor nos momentos decisivos para o time, como na partida contra o Atlético Paranaense, quando as arquibancadas lotadas deverão criar a atmosfera de caldeirão que poderá influenciar no rendimento dos atletas de ambas as equipes.

Por ter vencido o jogo de ida, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pelo placar de 3 a 2, o Santos tem a possibilidade de garantir a classificação para as quartas de final da competição continental com um empate ou mesmo com uma derrota por até 2 a 1.