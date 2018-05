Santos anuncia fim das negociações para contratar Robinho

O sonho do Santos de contar mais uma vez com o atacante Robinho chegou oficialmente ao fim. Nesta quinta-feira, o clube da Vila Belmiro se manifestou através de comunicado oficial para confirmar que encerrou as negociações com o ídolo e desistiu de contratá-lo para a temporada 2016.

Robinho deixou o Santos em junho de 2015 e se transferiu para o Guangzhou Evergrande. O atacante, porém, não teve sucesso no futebol chinês e está sem clube. Assim, o time paulista tentou contratá-lo mais uma vez, mas agora não teve êxito.

No comunicado oficial, o Santos deixa claro que as pretensões salariais de Robinho levaram o clube a desistir de contratá-lo. "A partir desta quinta-feira (11) o Santos Futebol Clube dá como encerrada as negociações para o retorno do atacante Robinho. Apesar do desejo de repatriar seu ídolo pela quarta vez, o clube não conseguiu atingir as pedidas do atacante, e desta forma mantém a nova política de teto salarial implantada pela diretoria", disse.

Hoje com 32 anos, Robinho viveu alguns dos maiores momentos da sua carreira pelo Santos, tendo conquistado dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2002 e 2004, dois do Campeonato Paulista, em 2010 e 2015, e um da Copa do Brasil, em 2010. Até por isso, o Santos, ao confirmar a desistência, tentou adotar um tom de "até logo", garantindo que poderá voltar a contar com o ídolo no futuro. "O Santos FC deseja ao Robinho o sucesso que sempre teve na sequência de sua carreira e sempre estará de portas abertas para seus ídolos", afirma.

A desistência do Santos deve abrir caminho para o Atlético-MG intensificar as negociações para contratar o atacante, visando especialmente a disputa da Copa Libertadores. Outra possibilidade seria o acerto de Robinho com algum clube de fora do Brasil.