Santos anuncia Luizão e quer Pitbull A diretoria do Santos anunciou oficialmente nesta quinta-feira à tarde a contratação do atacante Luizão, que estava no futebol japonês. Além disso, o clube está definindo os últimos detalhes do acerto com o também atacante Cláudio Pitbull, atualmente na Arábia Saudita. Com a contratação desses dois atacantes praticamente definida, o Santos desistiu de trazer o colombiano Arzuaga, que já havia anunciado sua ida para a Vila Belmiro.