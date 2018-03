Santos anuncia novo patrocinador A diretoria do Santos anunicou o novo patrocinador da equipe: a Bombril. Os detalhes do acordo serão divulgados apenas na quinta-feira, quando a diretoria santista e os representantes da empresa darão uma entrevista coletiva na Vila Belmiro. A princípio, o contrato vai até o final deste ano, mas pode ser renovado para 2003, e também irá abranger as categorias de base do clube. Os valores do acordo não foram divulgados, mas a Bombril deve pagar cerca de R$ 240 mil por mês para ter o direito de estampar sua logomarca na camisa do Santos durante o Campeonato Brasileiro. A multinacional italiana, que teve um faturamento de cerca de R$ 600 milhões ano passado no País, tem uma tradição de investir no futebol. No Brasil, já patrocinou o São Paulo. Além disso, pertence ao grupo Cirio, que é dono da Lazio.