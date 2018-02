Santos anuncia novo patrocinador Depois de três anos estampando a logomarca da Bombril em sua camisa, o Santos acertou nesta sexta-feira com o novo patrocinador, a multinacional japonesa de eletroeletrônicos Panasonic. O contrato, com duração de um ano, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro. A assessoria de imprensa do Santos e da Panasonic não revelaram os valores envolvidos na negociação, mas especula-se nos bastidores que o campeão brasileiro irá receber cerca de R$ 150 mil por mês para divulgar o novo patrocinador. Se confirmados esses valores, a multinacional japonesa fará um excelente investimento. Em seminário de marketing esportivo realizado em outubro, no Rio de Janeiro, especialistas estimaram em R$ 1 bilhão a exposição das marcas Bombril e Hélios - que também estampa a camisa do Santos - na mídia no ano passado. A Panasonic vai explorar a parceria por meio de diversas ações promocionais e de marketing de relacionamento e serviços. Para isso, contará com um camarote exclusivo na Vila Belmiro e investirá num moderno sistema de monitoramento de segurança eletrônica e de equipamentos de som no estádio. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, durante a cerimônia de assinatura da parceria, mostrou-se orgulhoso com o acordo. "Marcas de renome internacional estão acreditando em nosso planejamento de conquistas dentro e fora do campo. Panasonic e Santos é uma união que dará certo", afirmou o dirigente.