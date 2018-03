Santos anunciará atacante ainda hoje Um atacante, quase desconhecido, que não atua na divisão de elite do futebol brasileiro. Esses são os únicos detalhes revelados por Ilton José da Costa, gerente de futebol do Santos, sobre o jogador que foi contratado para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, no lugar de Ricardo Oliveira. O anúncio será feito à tarde, logo depois do registro na Federação Paulista de Futebol. O contrato do jogador deverá ser levado à CBF para inscrição, até às 19 horas. O dirigente do Santos revelou que há dois dias tentou a contratação de Alberto, que está na Rússia, mas que não havia tempo hábil para continuar as negociações. Quanto à saída de Nenê, Ilton disse que o Paulista, de Jundiaí, dono dos direitos federativos do atacante, ainda não informou ao Santos se tem uma proposta oficial do futebol europeu pelo jogador.