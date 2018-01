Santos: apoio da Varig e bar temático O Santos quer aproveitar melhor a atração que o estádio da Vila Belmiro exerce sobre os turistas e vai construir o Memorial das Conquistas. Nele, os visitantes verão os troféus conquistados pela equipe que um dia teve Pelé no elenco, poderão ver o estádio por dentro e freqüentar o bar temático que será construído. E, logicamente, adquirir os produtos com a marca do clube. O anúncio foi feito pelo presidente Marcelo Teixeira durante a assinatura do contrato com a Varig, que passou a ser a empresa aérea responsável pelo transporte do time e que terá sua marca estampada na manga da camisa oficial do clibe. O estádio da Vila Belmiro recebeu desde o dia 9 de janeiro 2.700 visitantes, fato que levou a direção a procurar uma parceria para melhorar as condições de visitação, além de faturar com essas visitas. A Umbro, fornecedora do material esportivo do time vai financiar o projeto, avaliado em R$ 400 mil e a previsão é de que o Memorial seja inaugurado em setembro, um mês antes do Museu Pelé, que está sendo construído na Praia do José Menino. A parceria com a Umbro será mais ampla: vai possibilitar a troca do do placar eletrônico da Vila Belmiro por um igual ao instalado no Pacaembu e a construção de duas áreas vip, uma para os dirigentes dos clubes adversários e outra para a Umbro receber seus convidados.