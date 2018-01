Santos aposta em Ricardo Oliveira O Santos não promete show de Robinho e nem espetáculo, mas acredita que poderá derrotar o Flamengo hoje, às 18h, no Maracanã, dando início à fase de regularidade que o técnico Leão vem exigindo dos jogadores. A esperança maior continuará sendo o atacante Ricardo Oliveira, que fez seis gols nos três jogos que disputou no Maracanã, pelo seu ex-time, a Portuguesa, e disse estar aliviado após desistir da premiação especial para ser o artilheiro da equipe no Brasileiro e na Libertadores. Mas o técnico avisou os jogadores que para vencer hoje à noite será preciso primeiro parar Athirson e Felipe, as duas principais armas do adversário carioca. Leia mais no Jornal da Tarde