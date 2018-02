Santos aposta em Robinho para vencer Quando a situação está difícil, o craque deve resolver. Com Robinho mais uma vez convocado para a seleção brasileira, o Santos aposta na velha máxima do futebol para derrotar o União Barbarense, às 16 horas, na Vila Belmiro. Só a vitória deixa o time de Oswaldo de Oliveira - em 3.º lugar, com 24 pontos - com chances de brigar pelo título do Campeonato Paulista. "Precisamos voltar a jogar bem e ganhar, porque ainda podemos alcançar o São Paulo na liderança", diz o atacante, que terá a companhia de Basílio e Deivid para tentar balançar as redes do adversário. Na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no domingo passado, o craque esteve longe de uma atuação brilhante e não conseguiu superar a forte marcação. Mas as dificuldades não abalam Robinho. "Os adversários vêm bem preparados para enfrentar o Santos", explica o atacante, preciso ao detectar as falhas da equipe. "Tivemos várias chances para definir o jogo, e não aproveitamos", lembra. "Mas, são erros normais." Com sua calma habitual, Robinho é um dos jogadores que melhor assimilou o discurso do técnico Oswaldo de Oliveira, que procura amenizar a pressão sobre a equipe. "Não podemos perder a tranqüilidade, porque não estamos numa situação tão ruim na tabela do Paulista e temos grandes chances de nos classificarmos na Taça Libertadores", defende o atacante. Robinho também assimilou as instruções táticas do treinador. Contra o time de Santa Bárbara d´Oeste, o Santos atuará com três atacantes, mas promete não descuidar da marcação. "A marcação tem de começar no ataque", ensina Robinho. "Terei muita liberdade para atacar, mas o Basílio, o Devid e eu precisamos ajudar o meio-campo." Seleção e Real - O jogador de 21 anos mostra a mesma frieza ao comentar a convocação para a seleção brasileira, que enfrentará Peru e Uruguai, nos dias 27 e 30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Muitos defendem que o camisa 7 do Santos - chamado pela quarta vez - deve ser titular do time de Carlos Alberto Parreira. "Ele é o treinador e deve decidir, porque a seleção tem outros bons jogadores", opina. Com a já anunciada reformulação do milionário elenco do Real Madrid, no final do Campeonato Espanhol, Robinho novamente é alvo de especulações na Europa. Mas a possibilidade de ser um novo "galáctico" aparentemente não mexe com ele. "Fico feliz, é sempre bom ser lembrado, ainda mais por um clube como o Real Madrid", diz. "Mas, no momento, estou concentrado no Campeonato Paulista e na Taça Libertadores." Além da entrada de Basílio no lugar de Fábio Baiano, o Santos terá duas novidades em relação ao time que começou a partida diante do Palmeiras. Flávio entra na vaga de Paulo César lesionado, e Leonardo - titular na reta final do Campeonato Brasileiro de 2004 - recupera a posição de titular, no lugar de Domingos.