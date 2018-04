Santos aposta na boa fase de Ricardo Oliveira para encarar o Cruzeiro

Animado com a boa vitória sobre o Gama, na quarta-feira passada, o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro, às 16h, com o objetivo inicial de se manter no G-4, mas, dependendo da rodada, pode acabar até na liderança do Campeonato Brasileiro.

Para triunfar, a equipe alvinegra aposta tudo na boa fase do atacante Ricardo Oliveira. Autor dos três gols na vitória sobre o Gama, o jogador parece totalmente recuperado de lesão e volta ao time para tentar fazer o torcedor esquecer as ausências de Zeca, Thiago Maia e, principalmente, Gabriel, que estão com seleção brasileira olímpica.

Além do trio, o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com o meia Lucas Lima, que se recupera de lesão. Caso ele não tenha condições de jogo, Vecchio deve ser mantido.

Além da boa fase de Ricardo Oliveira, outro ingrediente extra para o jogo é a necessidade do Cruzeiro, penúltimo colocado do Brasileiro, iniciar uma reabilitação na competição e para isso, conta com a reestreia do técnico Mano Menezes, que substitui o português Paulo Bento, demitido na semana passada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Cittadini e Vecchio (Lucas Lima); Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira

Técnico: Dorival Júnior

CRUZEIRO: Fábio; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Rafinha e De Arrascaeta; Rafael Sobis e Willian

Técnico: Mano Menezes

Juiz: Wagner Revay (MT)

Local: Vila Belmiro

Horário: 16h