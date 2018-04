Santos aposta em Ricardo Oliveira para enfrentar o Vitória

Uma rotina do Santos nos últimos dias foi ver o técnico Dorival Júnior pedir reforços, principalmente para o ataque. Por isso, a volta de Ricardo Oliveira ao time, enche o treinador de esperança para a partida contra o Vitória, neste domingo, às 18h30, no Barradão, em Salvador.

Recuperado de uma lesão no joelho direito, o experiente atacante já jogou contra a Ponte Preta, na rodada passada, mas ainda teve dificuldades físicas e precisou ser substituído. Pelos trabalhos feitos na semana, a tendência é que ele esteja em melhores condições.

O lateral-direito Victor Ferraz espera que o Santos entre focado, já que terá uma missão bastante complicada em Salvador. "Partida complicada, jogar no Barradão é difícil, com campo diferente dos outros, extremamente pesado. O Vitória costuma pressionar seus adversários lá dentro", avisou o santista.

Enquanto Dorival tenta superar os desfalques, a diretoria busca pelas tradicionais soluções “boas e baratas” na Série B ou em jogadores que ainda não fizeram sete jogos pela Séria A neste ano. Mas enquanto eles não chegam, Dorival espera que mesmo com o problema, conquiste um resultado positivo na Bahia e se mantenha na parte de cima da tabela do Brasileiro.

O jogo é o primeiro pelo torneio sem o trio Zeca, Thiago Maia e Gabriel que está na seleção brasileira olímpica. “Eles fazem falta para qualquer time, mas temos que superar isso”, avisou o meia Renato. No Vitória, Vagner Mancini não conta com Marinho, suspenso. O meia Cárdenas está regularizado e fica como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA: Caíque; Diego Renan, Victor Ramos, Kanu e Euller; Willian Farias, Marcelo e Vander; Serginho, Kieza e Dagoberto

Técnico: Vagner Mancini

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, G. Henrique e Caju; Yuri, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira

Técnico: Dorival Júnior

JUIZ: Rodolpho Toski Marques (PR)

LOCAL: Barradão

HORÁRIO: 18h30