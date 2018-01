Santos aposta no trio de atacantes Enquanto os adversários se armam com três zagueiros e às vezes até com três volantes, o Santos segue na direção contrária, montando o time com três atacantes. O esquema surgiu como necessidade, desde a contusão de Fábio Baiano, e vai ser mantido pelo técnico Oswaldo de Oliveira no jogo deste domingo contra o São Caetano. Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo preferiam guardar Basílio para o segundo tempo, mas Oswaldo teve de colocar o atacante ao lado de Robinho e Deivid. Este ataque não é o melhor ataque da competição (22 gols marcados, contra 30 do São Paulo), mas têm dado muito trabalho à defesa adversária. Robinho é o vice-artilheiro do Paulista, com nove gols, e pretende fazer muito mais. O Santos tem outros dois goleadores que desta vez estão mais discretos, demonstrando que estão longe de promover uma disputa pela artilharia dentro do grupo. Deivid explica: "o mais importante é que o Santos vença, não tem esse egoísmo não, pois o time vencendo todo mundo fica em evidência". O trabalho do ataque está mais fácil. Segundo Deivid, "jogando com três atacantes surgem mais oportunidades de fazer o gol ali na frente, ainda mais quando o time tem jogadores rápidos, mas o que importa é o trabalho que fazemos: quando estamos com a bola, jogamos; quando não, marcamos. Por isso estamos tendo o sucesso de nossa defesa, que é a melhor do campeonato, com apenas sete gols sofridos". Também o retorno de Ricardinho ajuda a vida dos atacantes ficar mais fácil: "Ele é o cara que dá o último passe é muito técnico, experiente e tranqüilo. Por isso, quando ele está em campo temos mais chances de fazer gols". Se o Santos joga com três atacantes, os adversários colocam em campo três zagueiros. Deivid comenta: "todos os times que jogam contra a gente colocam três zagueiros, três volantes e um homem só na frente, mas estamos acostumados com isso, nos movimentar bastante, tocar muito a bola para envolver um adversário como o São Caetano". Tudo isso tem que ser feito, na opinião de Deivid, mas é preciso mais: "quando a gente toca a bola sem pressa, acaba ganhando o jogo; quando quer decidir em 2, 3 minutos, fica sempre difícil. Então, precisamos ter tranqüilidade e paciência".