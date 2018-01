Santos aposta nos gols de Oliveira Ricardo Oliveira já está entre os três jogadores do Santos com maior prestígio junto à torcida. Nesta terça-feira ele treinou cobranças de faltas e de pênaltis, mas não prometeu gol contra a Portuguesa Santista, nesta quarta-feira, às 21h, em Ulrico Mursa. "Só garanto que se a oportunidade surgir estarei pronto para fazer." A rápida adaptação ao novo clube não foi surpresa para o ex-centroavante da Portuguesa de Desportos e nem para Leão. "Quando me ofereceram Ricardo Oliveira já sabia que isso iria acontecer - oito gols em cinco jogos. Além de ter um atacante de qualidade, leva a vantagem dos gols de bola parada. Quando ele chegou, avisei para estar sempre atento porque iria receber pelo menos três bolas por jogo em condições de fazer o gol e já percebeu que o número de oportunidades que surgem é maior ainda", afirma o técnico. Mas com certeza a história seria outra se ao chegar ao Centro de Treinamentos Rei Pelé, Ricardo Oliveira percebesse que havia rejeição quanto ao seu nome ou ciumeira entre os jogadores. "A maneira como os jogadores me receberam aqui, principalmente Diego e Robinho, facilitou para que eu logo me sentisse à vontade. Os dois vieram brincar comigo e de cara já me puseram o apelido de "Topete". Deu para sentir a boa vontade de todos em relação a mim. Já atingimos um bom estágio mas ainda vamos melhorar muito", disse o artilheiro do Campeonato Paulista, que na única vez que jogou em Ulrico Mursa, fez um gol, mas o seu time, a Portuguesa de Desportos, perdeu por 4 a 2 da Santista. Foi na Copa João Havelange, em 2000. No coletivo desta terça-feira à tarde, Leão confirmou a permanência de Reginaldo Araújo - Michel voltou aos treinos e pode retornar diante do São Paulo, sábado, na Vila Belmiro - na lateral-direita e a entrada de Preto na zaga, no lugar de André Luís, que foi expulso contra a Inter. Luís Alberto Rosan não é mais o fisioterapeuta do futebol santista. Quando ele voltar da China, onde se encontra a seleção brasileira, vai para o São Paulo para ganhar bem mais do que os R$ 10 mil que lhe foi oferecido de salário para renovar contrato. Rosan ganhava R$ 18 mil mensais e a primeira proposta do Santos era de uma grande redução salarial, baixando para R$ 5 mil. A Portuguesa Santista não quer ser apenas mais um adversário comum na rotina de goleadas do Santos e sonha pelo menos com um empate para avançar na classificação, aproximando-se mais das quartas-de-final. Após o coletivo desta terça-feira à tarde, em Ulrico Mursa, o clima entre os jogadores era de confiança. "Se o Santos tem Diego e Robinho, a Portuguesa tem Rico e Souza", disse o meia Souza. "Vamos fazer valer a nossa experiência, marcar as principais peças deles e sair nos contra-ataques." Pepe pediu para que os jogadores mantenham o espírito de luta apresentado até aqui e que não procurem chegar ao gol precipitadamente. "Ainda é cedo para se fazer projeções, mas já mostramos que temos condições de conseguirmos pelo menos uma das duas vagas por índice técnico. Por isso, não é hora de empolgação e nem de o time se expor em demasia." Pepe não revelou de que maneira pretende marcar o demolidor ataque do Santos, que fez dez gols nos dois últimos jogos, com destaque para Ricardo Oliveira, que vem confirmando a sua condição de artilheiro, inclusive marcando três gols - dois, em cobranças de pênaltis -, contra a Internacional, de Limeira, domingo cedo, na Vila Belmiro. Mas se o Santos tem o melhor cobrador de pênaltis do Campeonato Paulista, a Santista conta com Maurício, que defendeu as penalidades máximas cobradas por Ricardinho e Kaká, no jogo de domingo, no Morumbi. "Meu segredo é esperar o máximo antes de me decidir para o canto em que vou pular. Isso faz com que aumente as minhas chances de fazer a defesa", conta Maurício. "Espero que não haja pênalti para o Santos, mas se o juiz marcar, vou tentar impedir o gol e espero continuar sendo feliz." O time para enfrentar o Santos é o mesmo que começou contra o São Paulo, domingo, no Morumbi.