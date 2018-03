Santos aposta tudo em Robinho e Diego O Santos confia na habilidade de Diego e na irreverência de Robinho para chegar a uma viória diante do Cruz Azul, nesta quarta-feira, no estádio Azteca. Mas Robinho, que encantou os colombianos com uma exibição sensacional em Cali durante a primeira fase da Libertadores, passa por um momento ruim. O jovem atleta de 19 anos não tem feito uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro, mas a imprensa mexicana procurou fazer uma comparação de seu futebol com o do Rei Pelé. Robinho, mais uma vez, repetiu que é impossível fazer tal correlação. "Não tenho mérito suficiente para me comparar a uma figura tão importante como ele. Pelé é Pelé e Robinho é Robinho", declarou. Apesar de estar vivendo uma fase ruim, bem diferente, por exemplo, da histórica partida contra o América de Cali, na estréia da equipe na competição, quando o Santos venceu por 5 a 1, o jogador mostra confiança em um bom resultado diante dos mexicanos. "O Cruz Azul pode ser uma equipe muito perigosa, mas o Santos está muito unido, tem jogadores técnicos e boas chances de sair vitorioso", avisou Robinho. Já o meia Diego, principal organizador das jogadas no meio-de-campo, prevê uma partida bastante equilibrada. "Será um jogo compacto", disse o jogador, referindo-se à forte marcação que as duas equipes deverão desenvolver. O Santos é considerado na imprensa mexicana como a ?máquina de fazer gols?, pelo fato de ter mandado 22 vezes a bola na rede adversária em oito partidas da Libertadores. Mas o time do técnico Emerson Leão não terá Ricardo Oliveira, o artilheiro da competição, com 9 gols, que se recupera de contusão. Douglas será o substituto e William fica na reserva.