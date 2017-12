Santos apresenta Cléber nesta terça O Santos apresenta às 11 horas desta terça-feira seu mais novo reforço: o zagueiro Cléber, de 32 anos. As negociações foram concluídas no final de semana e o jogador deverá jogar na Vila Belmiro durante um ano. A principal missão do atleta será a de liderar o time dentro de campo com sua experiência, um dos problemas apontados por Geninho desde a saída de Freddy Rincón. A principal dúvida que a chegada de Cléber traz é a de quem irá deixar a zaga. Se Geninho optar por jogadores mais velozes, ficará com Preto e Orestes, deixando Galván no banco. Pode optar pela experiência, escalando o argentino ao lado de Cléber. O treinador não quer falar sobre a solução preferida para o caso, pois o time ainda está na Bahia e vai enfrentar o Gama quarta-feira em Brasília. Não quer, assim, provocar especulações entre os jogadores, o que pode afetar o rendimento no próximo jogo. Cléber foi um dos primeiros jogadores pedidos por Geninho e, na excursão ao México no mês passado, os dois se encontraram e conversaram sobre a possibilidade de o zagueiro defender o Santos. A liberação do atleta pelo Cruzeiro abriu perspectivas para o fechamento do contrato de aluguel do passe por um ano. O valor da negociação não foi revelado.