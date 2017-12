Santos apresenta Deivid e parceria O atacante Deivid está neste momento posando para as fotos com a camisa nº 19 do Santos, que já tem o seu nome gravado. Ele foi aplaudido pelos conselheiros presentes no salão nobre do clube, onde se realiza também a solenidade de assinatura de um convênio de parceria entre o Santos e a Claro. O meia Ricardinho pode ser anunciado até o final da tarde desta segunda-feira.