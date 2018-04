Santos apresenta Edu Dracena nesta terça-feira

O Santos apresentará nesta terça-feira o seu último reforço para o restante do Campeonato Brasileiro. Às 12 horas, o zagueiro Edu Dracena concederá entrevista coletiva na Vila Belmiro. A contratação do jogador foi um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem o defensor trabalhou no Cruzeiro. Ele chega para suprir a saída de Domingos, que foi emprestado à Portuguesa.

Dracena tem 28 anos e estava parado há quatro meses por causa de uma cirurgia no joelho direito. Ele concluirá a recuperação no Santos e ainda não tem previsão de estreia. Seu último clube foi o Fenerbahçe, da Turquia, onde estava desde 2006. Antes, o jogador se destacou atuando pelo Cruzeiro, pelo qual foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2003.

O zagueiro é o quinto reforço trazido por Luxemburgo desde a sua chegada à Vila Belmiro. O treinador também pediu a contratação do volante Emerson, do goleiro Sérgio, do lateral-direito George Lucas e do atacante Jean.