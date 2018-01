Santos apresenta mais um reforço O atacante Nenê é o mais novo reforço do Santos para a temporada 2003. O jogador - que pertence ao Paulista de Jundiaí, mas que disputou a temporada 2002 pelo Palmeiras - assinou contrato de empréstimo por 1 ano. Nenê, de 21 anos, defendeu a seleção brasileira Sub-23 no Torneio do Catar, quando o Brasil conquistou a medalha de bronze. O atleta deverá ser apresentado oficialmente ainda na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento Rei Pelé, em Santos.