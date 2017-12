Santos apresenta novo uniforme com festa O Santos apresentou nesta segunda-feira seu novo uniforme para a temporada 2004 e já vai estrear na quarta-feira, na partida contra o paraguaio Guarany, pela Libertadores da América. E foi uma grande festa na antiga estação ferroviária do Valongo, um dos monumentos históricos da cidade. Na ocasião, o presidente Marcelo Teixeira se relembrou dos grandes tempos de Pelé e companhia, quando o time foi bicampeão mundial interclubes e entrou na história do futebol mundial. "Pelos resultados que o time vem conseguindo nos últimos anos, pela goleada por 8 a 3 no União São João domingo e pela qualidade e técnica de seu futebol, o Santos está novamente entre os grandes do mundo e recuperou seu prestígio internacional". Mas o presidente Marcelo Teixeira estava preocupado com a permanência no grupo dois para efeito de arrecadação dos valores pagos pela televisão. Ele se reuniu com o Clube dos 13 na sexta-feira e conseguiu convencer os dirigentes da entidade para discutir em assembléia o assunto, mas informou aos jornalistas que, caso a reivindicação santista não seja atendida, o Santos já tem um parecer jurídico para buscar na Justiça os seus direitos. "Não queremos simplesmente que o Santos entre no grupo um, mas que seja adotado um critério justo para a apuração da receita, que contemple o número de jogos televisionados por clube, a praça em que a partida é transmitida e o índice de audiência que o time alcança. Esse deve ser o critério". Teixeira não concorda que clubes que tenham grande torcida mas não atraiam o interesse da televisão recebam mais que o Santos, que ele considera o grande prejudicado nos últimos três anos. "Times como o Flamengo podem ter a maior torcida, mas pode não ter o maior número de jogos televisionados e suas partidas podem não passar nas melhores praças", continuou Teixeira, revelando que os jogos do Flamengo não são transmitidos para o Rio de Janeiro. "Eles só passam no Norte e Nordeste". Segundo o presidente santista, o Corinthians tem o maior índice de audiência, de 10,4 pontos percentuais, seguido pelo Santos, com 10,2. Já o São Paulo vem em terceiro, com 8 pontos.