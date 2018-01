Santos apresenta novos contratados O atacante Luizão e o volante Heleno foram apresentados no final da tarde desta segunda-feira na Vila Belmiro, como os mais novos reforços do Santos para o Campeoanto Brasileiro. O atacante Cláudio Pitbull, que também seria apresentado hoje, teve um compromisso particular e só amanhã estará liberado para conversar com os jornalistas. O técnico Gallo, no entanto, espera contar com Luizão e Cláudio Pitbull já para o jogo de sábado contra o Fortaleza, quando o Santos busca a reabilitação no Brasileiro. Na última rodada, domingo, o Santos perdeu por 4 a 3 para o Fluminense. Hoje o time ocupa a quinta colocação no campeonato, com 47 pontos.