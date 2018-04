Santos apresenta uniforme novo para temporada 2010 O Santos vai jogar com uniforme novo contra o Rio Branco, domingo, no Pacaembu, na estreia do time no Campeonato Paulista. Os modelos para a temporada 2010 foram exibidos nesta sexta-feira no palco do Teatro Guarany por Neymar, Paulo Henrique Lima, Madson e o goleiro Rafael. A camisa tem gola polo e lembra os uniformes usados nas década de 20 do século passado.