Santos aproveita férias para reduzir dimensões da Vila Belmiro

O Santos está aproveitando o período de férias do futebol brasileiro para realizar mudanças na Vila Belmiro. Além de reformar o gramado do seu estádio, o clube também optou por reduzir as dimensões do campo, como explicou o gerente de patrimônio, soluções e logística, Alexandre Librandi.

"A novidade maior é a padronização nas medidas do campo que vão ser as mesmas utilizadas na Copa do Mundo", afirmou o dirigente em entrevista ao site oficial do Santos. "106 X 70 vai ficar com 105 x 68. Cada gol vai recuar 50 cm, né. Vai encurtar o campo em 50 cm e nas laterais 1m para cada lado", acrescentou.

Além de padronizar o gramado para as dimensões utilizadas no estádio da Copa do Mundo, o Santos também realiza a manutenção do campo visando as competições de 2016."Neste período de final de ano acontece uma manutenção mais forte. Nós paralisamos o gramado no dia 14 de dezembro, e ele só reabre agora com o uso do time profissional, no início do Campeonato Paulista", disse Librandi.

A Vila Belmiro foi aliada importante do Santos em 2015, tanto que foi o palco de várias vitórias marcantes, incluindo a conquista do título do Campeonato Paulista. A tabela básica da edição de 2016 do torneio estadual marca a estreia da equipe para 31 de janeiro, em casa, diante do São Bernardo.