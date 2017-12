Santos arranca empate do Vasco: 1 a 1 Um empate com gosto de vitória marcou o último jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Com gols apenas no segundo tempo, o time de Leão ficou no 1 a 1 com o Vasco em partida que serviu para cumprir tabela em São Januário, uma vez que as duas equipes já tinham a situação na competição consolidada. As emoções praticamente ficaram reservadas para o segundo tempo. O primeiro foi morno, com poucas jogadas de perigo, como um chute de longe de Coutinho, defendido por Júlio Sérgio e a cobrança de falta de Diego aos 34 minutos. No segundo tempo, Vasco e Santos mostraram mais empenho. E logo aos 8 minutos, Régis Pitbull passa por Reginaldo Araújo e, com precisão, chutou para o gol e abriu o placar. A partir daí as duas equipes buscavam chegar ao gol. Tudo parecia definido, especialmente porque aos 27 minutos Alex foi expulso por falta violenta. A situação gerou muita reclamação da equipe santista e acabou sobrando para Elano, que já tinha recebido cartão amarelo e acabou levando o segundo por suas queixas. Tudo parecia decidido a favor do Vasco, até que Júlio César foi derrubado na área por Henrique. Fabiano fez a cobrança e empatou, para alívio santista. ?Acabou o Campeonato. Ainda bem?, festejou o técnico Leão que classificou o desempenho do juiz como ?performance? infeliz.