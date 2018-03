Santos arranca empate no México: 2 a 2 A altitude mexicana por pouco não fez os brasileiros voltarem para casa com uma sonora goleada, mas o Santos foi valente e arrancou um empate por 2 a 2 contra o Cruz Azul, no estádio Azteca, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Chances do adversário não faltaram. Tudo caminhava para o 2 a 1 quando a genialidade de Diego e a falha do goleiro Oscar Pérez, aos 31 do segundo, deram números finais ao placar: 2 a 2. No primeiro tempo valeu uma regra básica em futebol: abriu, bate. Depois de acertar o travessão, aos 12, com Zepeda, o Cruz Azul fez o primeiro com Palencia, aos 17. O Santos não marcou, os mexicanos tabelaram, Palencia recebeu na entrada da área e chutou forte. A precisão do chute, no ângulo direito do goleiro, e a ajuda da altitude (saiu uma bomba) não deram a menor chance para Júlio Sérgio: 1 a 0. Abriu, chutou. O Santos fez o mesmo. Renato, aos 21, bateu forte, a bola ganhou velocidade e passou rente a mão de Pérez: 1 a 1. Robinho foi bastante paparicado pelos mexicanos, mas não fez por merecer o assédio. Em seu melhor lance, errou. Aos 37, Robinho roubou, tabelou com Diego e, na entrada da área, só ele e o goleiro, chutou na mão do goleiro. A atuação de Robinho decepcionou. Tanto que foi substituído por Nenê no intervalo. O Santos voltou com tudo, mas foi o Cruz Azul quem fez o gol. Aos 5, cruzamento da esquerda, a defesa deixou a bola passar e Palencia, sozinho, marcou. O Cruz Azul passou a dominar a partida. O Santos, sem criatividade, sentiu a altitude e cansou rápido. Passou a maior parte do segundo tempo tocando a bola e se defendendo, esperando o jogo acabar. Aos 23, contra-ataque do Santos, bola esticada para Diego, que corre, corre, cansa, pára e leva falta. Faltou pulmão. Não habilidade. Aos 31, um golaço, de longe, de cobertura. O goleiro mexicano saiu da área e dividiu com William, depois de um soco na bola, ela sobrou para o meia Diego ajeitar e cobrir Pérez: 2 a 2. Ficha Técnica Cruz Azul ? Oscar Pérez; Gutiérrez, Brown, Galindo (Osorio) e Hernandez; Davino, Campos, Chitiva (Ortiz) e Jiménez; Palencia e Zepeda (Cacho). Técnico ? Enrique Meza. Santos ? Júlio Sérgio; Reginaldo Araújo (Nenê), André Luis, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho (Fabiano) e Douglas (William). Técnico ? Emerson Leão. Gols ? Palencia aos 17 e Renato aos 21 minutos do primeiro tempo; Palencia aos 5 e Diego aos 31 do segundo. Árbitro - Oscar Ruiz (Colômbia). Cartão amarelo ? Reginaldo Araújo, Jiménez, Hernandez, Paulo Almeida e William. Local ? Estádio Azteca. classificação