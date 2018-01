Santos articula mudança de técnico A diretoria do Santos já admite a possibilidade de mudança na comissão técnica. Sem acordo com Celso Roth, os dirigentes querem aproveitar a reapresentação da equipe, marcada para o dia 20 de maio, para realizar a substituição. O nome mais cotado para ocupar a vaga numa eventual saída de Roth, é o técnico Nelsinho Baptista, que deve deixar o São Paulo depois do Torneio Rio-SP. Outro nome cogitado no clube é o de Vanderlei Luxemburgo, que estaria pensando em deixar o Palmeiras.