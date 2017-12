Santos ataca com Nenê e Fabiano Robinho perdeu nesta sexta-feira a condição de titular no time do técnico Emerson Leão por conta do futebol irregular que vem apresentando e também pelo desempenho da nova dupla de atacantes que está surgindo na Vila Belmiro: Nenê e Fabiano. O jovem atacante ficará no banco na partida deste sábado contra o Figueirense e deixou o Centro de Treinamento Rei Pelé sem conversar com os jornalistas, alegando pressa. O Santos entra em campo com o objetivo de assumir a liderança do Brasileiro ou, pelo menos, para não se distanciar do líder Cruzeiro. Com a nova dupla de atacantes, nasce também uma jogada que tem sido fatal para os adversários: os cruzamentos da esquerda de Nenê que encontram Fabiano bem posicionado dentro da área. ?Fazendo um retrospecto, houve uma quantidade grande de gols que o Fabiano fez com cruzamentos do Nenê", disse Leão, destacando o entrosamento entre os dois. ?Nós estamos tentando usar esse ponto positivo." Em relação a Robinho, Leão entende que o fato de o jogador ir para o banco de reservas pode ajudar o atleta a recuperar seu bom futebol. ?Recuperação passa pela titularidade, pelo banco, por uma preparação física, técnica e psicológica e é o que nós fazemos com todos." E explicou sua decisão. ?Tem momento que é preciso ter o bom senso inclusive para escalar." Já os dois atacantes estavam animados com a possibilidade de iniciarem a partida juntos. Fabiano já não reclama de atuar no comando do ataque, fora de sua posição. ?É uma coisa nova que está sendo muito legal", disse ele sobre o fato de estar se tornando uma referência dentro da área. ?As oportunidades estão surgindo e estou marcando gols." Fabiano marcou quatro vezes no Brasileiro e acha que as coisas estão dando certo quando joga ao lado de Nenê. Comentou que ?ele é um jogador inteligente, driblador e velocista" e que têm conversado muito. ?Falo para ele chegar na linha de fundo e cruzar a bola rapidamente para que eu possa pegar a zaga de surpresa." Desde que chegou à Vila Belmiro, Nenê não garantiu sua condição de titular no ataque, mas tem sido um jogador de extrema importância no esquema de Leão, principalmente quando precisa alterar o ritmo de jogo no segundo tempo para garantir maior poder ofensivo. O resultado disso é que conseguiu a condição de artilheiro do time no Brasileiro, com sete gols marcados. O atacante destacou o entrosamento que tem com Fabiano. ?Estou acostumado a atuar com ele e, quando entro na partida, já saio jogando e vários gols que ele fez foi com meus cruzamentos." Ele disse que não vai mudar suas características na partida deste sábado contra o Figueirense. ?Ela continua a mesma ali pela esquerda, mas terei a obrigação de marcar o lateral." Time - O Santos não terá o zagueiro André Luís, o lateral Léo e o volante Paulo Almeida, que cumprem suspensão automática. Leão vai substituí-los, respectivamente, por Preto, Rubens Cardoso e Alexandre. O meia Jerri também está suspenso. Nesta sexta-feira, Leão fez um comentário curto sobre a notícia de que Jerri teria jogado em situação irregular. ?É propaganda enganosa, uma cultura negativa motivada não sei por quê e o mais importante é que as coisas aqui embaixo continuam na mesma: nós falamos sempre a verdade."