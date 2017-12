Santos atrás apenas de Milan e Real Madrid O Santos é o melhor colocado entre as equipes brasileiras no ranking da Federação de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). A lista publicada nesta segunda-feira em Wiesbaden, na Alemanha, traz o vice-líder do Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, atrás somente do Milan e do Real Madrid. A invencibilidade no Campeonato Espanhol e a boa campanha na Liga dos Campeões, elevou o time de Ronaldo e cia. da quarta à segunda posição, deixando o Glasgow Celtic para trás. O segundo melhor colocado entre os clubes nacionais é o Cruzeiro, em 12º lugar. O São Paulo figura em 21º, o Grêmio em 33º e o Corinthians em 36º. O ranking mundial de clubes existe desde 1991 e é publicado mensalmente. Segundo o site da entidade, ele leva em conta somente os resultados dos torneios continentais, intercontinentais, jogos dos campeonatos e copas nacionais de cada país nos últimos 12 meses. Para efeito de pontuação, o IFFHS considera a participação dos clubes a partir das quartas-de-final das competições mais o desempenho dos times nas disputas nacionais. Confira os dez primeiros colocados: 1) Milan (Itália) - 297 pontos 2) Real Madrid (Espanha) - 295 pontos 3) Santos (Brasil) - 290 pontos 4) Glasgow Celtic (Escócia) - 262 pontos 5) Porto (Portugal) - 261,5 pontos 6) Juventus (Itália) - 261 pontos 7) Boca Juniors (Argentina) - 258 pontos 8) Lazio (Itália) - 256 pontos 9) Deportivo La Coruña (Espanha) - 253 pontos 10) Arsenal (Inglaterra) - 240 pontos