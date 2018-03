Santos aumenta preço de ingresso As previsões do Santos são de que o jogo desta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, contra o Cruz Azul, do México, vai se transformar numa grande festa, com a classificação do time para as semifinais da Copa Libertadores da América, com uma vitória simples ou na decisão por pênaltis, em caso de empate. Mesmo assim estão sendo tomadas todas a providências para evitar possíveis acidentes e também para atender determinações do Estatuto do Torcedor. Os ingressos estão sendo vendidos na Vila Belmiro, e em dois postos na capital - sede da Torcida Jovem e na ONG (organização não governamental) Santos Vivo (rua Itamarati, 186, Pacaembu) - com os preços reajustados. A arquibancada passou de R$ 15 para R$ 20, as cadeiras cobertas do setor 6 de R$ 30 para R$ 40 (R$ 20 para estudantes) e as cobertas do setor 1 de R$ 40 para R$ 60 (R$ 30 para estudantes). Nesta segunda-feira à tarde, as filas em frente as bilheterias chegavam a dar a volta no estádio da Vila Belmiro. Os torcedores, muitos da região do ABCD, reclamavam do aumento nos preços dos ingressos, do pequeno número de bilheterias e da movimentação dos cambistas, apesar da presença da polícia. O telefone do clube ficou congestionado durante todo o dia, em razão da grande quantidade de ligações de associados à procura de informações sobre ingressos. Para a ONG Santos Vivo foram mandados mil ingressos. "Não vai dar nem para cheiro porque temos 74 mil sócios", disse, por telefone, o presidente da entidade, José Carlos Perez. Embora Santos x Cruz Azul seja jogo de uma torcida só, o esquema de segurança, dentro e fora do estádio, será o de uma partida de alto risco: 250 policiais militares, da Cavalaria, Canil e Polícia Feminina, além da Polícia Rodoviária Estadual e do policiamento de trânsito, vão começar a trabalhar no meio da tarde. Todas as ruas que cercam a Vila Belmiro serão interditadas e só poderão ultrapassar os cordões de isolamento quem provar que mora na área ou estiver com o ingresso. O policiamento fará uma rigorosa revista dos torcedores para evitar que se repita o que aconteceu no jogo contra o Nacional, do Uruguai, quando até uma bomba foi jogada no campo. O Santos fez acordos com a Sociedade Portuguesa de Beneficência (avenida Bernardino de Campos) e com a Portuguesa santista para a utilização de seus estacionamentos, que ficam perto da Vila Belmiro, pelos torcedores.