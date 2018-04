Santos aumenta proposta por Oséas As negociações entre a diretoria do Santos e o atacante Oséas evoluíram um pouco mais nesta terça-feira, mas ainda não foram fechadas. O Santos ofereceu R$ 100 mil pelo empréstimo por um ano, mas o Cruzeiro pediu R$ 200 mil. Os santistas chegaram a R$ 150 mil. No fim da tarde de terça-feira a transação entre os dois clubes estava praticamente acertada, mas faltava ainda um acerto financeiro entre o Cruzeiro e Oséas. O jogador era aguardado no início da noite desta terça-feira para uma reunião com os dirigentes mineiros. Depois desse entendimento, o Santos completará as negociações salariais com o atleta. Se está havendo dificuldade para a contratação de reforços, a saída de jogadores do elenco está bem mais fácil. Nesta terça-feira, a diretoria do Santos confirmou o empréstimo do zagueiro Pereira para o Gaziantepspor, da Turquia. Nesse time, joga outro santista, Júlio Cesar, também cedido por empréstimo. O centroavante Viola pode reforçar também o time turco.