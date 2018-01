Santos: aumenta responsabilidade de William Os jogadores do Santos estão vendo o Cruzeiro se distanciar na liderança do campeonato, tendo aberto nas duas últimas rodadas cinco pontos de vantagem sobre os santistas, além de um saldo de onze gols. Isso aumenta a responsabilidade do centroavante William, que vem se firmando como titular no time de Leão. Afinal, é o maior responsável pelos gols e sabe que a partir de agora é preciso marcar cada vez mais. Foi dele o gol de empate com o Juventude na quarta-feira, que tirou o sufoco que a derrota iminente representava. "Foi um gol fundamental para mim, que ajudou o time garantindo o empate, mas não foi o suficiente porque o Cruzeiro se distanciou e agora não podemos mais perder jogos, nem dentro, nem fora de casa". Se marcou o gol de empate, William lamentou os que perdeu, especialmente um no primeiro tempo. "Sabendo que o time precisa empatar e perdendo um gol daqueles deixa a gente chateado, mas a bola acabou resvalando e eu bati embaixo dela". Ao marcar o gol, ele comemorou e se dirigiu a um grupo de torcedores que passou o jogo provocando. "Tem uma meia dúzia que vem só para encher o saco do jogador, falando coisa que não deve não só para mim, mas para todos os outros jogadores; eles precisam ter um pouco de consciência para ajudar a equipe, pois todos estamos num barco só". Apesar de o Santos estar cinco pontos atrás do Cruzeiro, William acha que o campeonato ainda não está definido. "Com certeza o Cruzeiro vai tropeçar mais para a frente e temos que fazer a nossa parte, que é sempre jogar para vencer". O que ele não sabe é se já conquistou a condição de titular. "Espero que o professor Leão continue me dando a oportunidade e vou continuar fazendo meu trabalho para que isso aconteça".