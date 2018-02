Santos: Ávalos ganha vaga de André Luís O Santos terá uma nova dupla de defesa na partida de domingo, contra o São Caetano. No coletivo desta sexta-feira, Ávalos tirou a vaga de André Luís e será o companheiro de Leonardo. "O Vanderlei sempre deixou claro que jogaria quem estivesse melhor. E nessa reta final, eu senti que o meu futebol melhorou", avisa o zagueiro. Ávalos chegou depois que o campeonato já estava rolando. Ele não teve nem tempo para entrar em forma. Já na primeira semana, foi escolhido por Luxemburgo para encarar um clássico diante do Corinthians, no Pacaembu. Foi bem, é verdade, mas acabou não se firmando na equipe. "Demorei muito para entrar em forma e outras coisas também me prejudicaram. Eu estava sem ritmo, mal tecnicamente e sendo muito exigido. Com o tempo a confiança foi aumentando", afirma. E aumentou tanto que Ávalos deixou sua marca no jogo diante do Grêmio (5 a 1), na rodada passada. Ele entrou para substituir André Luís, suspenso, e agradou. Agradou tanto que agora, mesmo com André Luís liberado, ele será o titular. "É bom uma seqüência de quatro, cinco jogos para o jogador ganhar tranqüilidade. Entramos numa fase do campeonato, que ninguém por ter vaidade. Cada um tem de aproveitar o momento", completa. Segundo o zagueiro, a volta por cima veio exatamente contra o Corinthians, o adversário de sua estréia, mas desta vez no jogo do returno (1 a 1), na Vila Belmiro. "O Luxemburgo nem conversou, nem nada. Apenas me entregou o colete e pronto. Ele não precisa explicar porque fez esta escolha."