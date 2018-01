Santos B dá show e humilha Bahia na Vila Os Meninos da Vila deram mais um show neste sábado. Só que não foram os mesmos do título brasileiro de 2002 ou da campanha da Libertadores deste ano, como Renato, Robinho, Diego e companhia, e sim seus reservas. Jerri e Douglas comandaram a goleada por 4 a 0 sobre o Bahia, na Vila Belmiro, e levaram o time à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. A atuação foi de gala, surpreendente. Poucos poderiam esperar uma vitória tão fácil com uma equipe reserva ? Reginaldo Araújo foi o único titular em campo. O técnico Emerson Leão optou por poupar seus jogadores para a final da Libertadores, na quarta-feira, no Morumbi, contra o Boca Juniors. O Santos precisa vencer por três gols de diferença ? ou por dois e vencer na decisão por pênaltis ? para ficar com o título continental. Atuaram, na zaga, André Luiz e Pereira, o que indica que Preto pode entrar contra o Boca Juniors ou na lateral-direita, no lugar de Reginaldo Araújo, suspenso, ou na própria defesa, na vaga de Pereira, que não foi bem na primeira partida da final. André Luiz também tem chances de fazer dupla com Alex. O jovem Jerri deu o toque de classe ao meio-de-campo santista. Driblando, lançando e virando o jogo com extrema facilidade, desnorteou o adversário. ?Jogamos bem, os méritos são de todos?, comemorou o meia, de 21 anos. Os baianos iniciaram a partida com apatia. Davam a impressão de que estavam com a cabeça em outro mundo, achando que conquistariam os 3 pontos com tranqüilidade, sem precisar de muito esforço. Pagaram muito caro por isso. Libertadores - Ingressos para a decisão entre Santos e Boca Juniors podem ser adquiridos a partir das 9 horas deste domingo nas bilheterias do Morumbi e da Vila Belmiro. Na segunda-feira também começam a ser vendidos no Pacaembu. Ficha Técnica: Santos: Júlio Sérgio; Reginaldo Araújo, André Luiz, Pereira (Preto) e Rubens Cardoso; Alexandre, Daniel, Wellington (Fabiano) e Jerri; Douglas e William (Nenê). Técnico: Emerson Leão. Bahia: Emerson; Fabiano, Marcelo Souza, Luiz Fernando e Lino; Otacílio, Jair, Neto e Danilo (Chiquinho); Nonato e Marcelo Nicácio (Gilberto). Técnico: Evaristo de Macedo. Gols: Douglas aos 15, William aos 16 e Jerri aos 45 minutos do primeiro tempo. Fabiano aos 29 minutos do segundo. Árbitro: Jorge Rabello (RJ). Cartão amarelo: Alexandre, Fabiano (Bahia) e Marcelo Souza. Público: 2.684 pagantes. Local: Vila Belmiro, em Santos.