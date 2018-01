Santos bate Atlético-PR e enfrenta o Inter nas quartas da Copinha

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela última vez em 2014, o Santos deu mais um passo para acabar com esse jejum nesta segunda-feira ao vencer o Atlético-PR por 2 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca, pelas oitavas de final. Garantido nas quartas de final, o Santos vai ter pela frente o Internacional, que goleou a Desportiva Paraense por 4 a 0, na cidade de Osvaldo Cruz.

O jogo começou de forma morna em Franca, tanto que a primeira grande chance de gol foi criada pelos santistas apenas aos 35 minutos em chute de Calabres, defendido por Juliano. O Atlético-PR respondeu na sequência quando Marcelo cabeceou na trave de Renan. Aos 40, Calabres soltou a bomba de fora da área, a bola enganou o goleiro e entrou. Os dois times foram para o intervalo reclamando de pênaltis não assinalados.

O Atlético-PR voltou com uma postura mais agressiva para o segundo tempo e logo no início reclamou de um novo pênalti não marcado em cima de Marcelo. Aos 14 minutos, Walison Madalena aproveitou sobra após cobrança de escanteio e marcou o segundo para o Santos. A partida ficou mais aberta, mas o time paranaense não conseguiu diminuir, apesar de fazer uma pressão nos minutos finais.

Também nesta segunda-feira, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, o Vitória venceu o Londrina por 2 a 1, e garantiu a classificação para as quartas de final. O adversário vai sair do confronto entre São Paulo e Cruzeiro, em Ribeirão Preto, ainda nesta segunda-feira.