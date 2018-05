Santos bate Botucatu e fatura a Copa do Brasil feminina O Santos conquistou, nesta terça-feira, o bi da Copa do Brasil feminina. Com boa atuação de suas maiores estrelas - as atacantes Marta e Cristiane -, a equipe santista derrotou o Botucatu por 3 a 0, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no jogo único da decisão do torneio.