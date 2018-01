Santos bate Corinthians com 2 de Robinho Não houve o duelo esperado, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro, porque só Robinho jogou, encarregando-se de comandar o Santos na vitória por 3 a 0 contra o arqui-rival Corinthians, fez dois gols e desmoralizou a defesa adversária, enquanto Carlitos Tevez recebeu a bola poucas vezes e teve uma atuação apagada. Agora são dez jogos do Santos sem derrota contra o Corinthians. O resultado manteve o time na vice-liderança do Campeonato Paulista, com 17 pontos, dois a menos do que o São Paulo. O Santos volta a correr o risco de perder ´mandos de jogos´, em razão de acidentes ocorridos na Vila. Logo após o primeiro gol de Robinho, a torcida corintiana atirou pedaços de concreto e até um cassetete da PM em campo. Uma pedra atingiu o goleiro Mauro na cabeça. Nem bem o jogo começou e Robinho começou a fazer a diferença. No primeiro tempo, além de ter feito o cruzamento da esquerda para o gol de Léo, aos 6 minutos, o rei das pedaladas foi o responsável pelo pesadelo que a defesa corintiana viveu até que Tite corrigisse o seu erro de optar pelo 4-4-2 com apenas um volante de marcação - Wendel - e colocasse Marinho no lugar de Dinelson. Começou jogando com Léo pela esquerda, superando Édson facilmente e obrigando Anderson sair para a cobertura, abrindo o miolo da zaga. Depois, trabalhou pelo meio e por vezes surgia pela direita, sempre distribuindo dribles e colocando os companheiros mais adiantados em condições para finalizar. A superioridade do Santos era tão grande que seria normal se estivesse vencendo por 3 a 0 aos 30 minutos. O próprio Robinho cabeceou livre aos 12 minutos. A bola passou rente à trave direita de Fábio Costa, que só olhou. Fabinho e Deivid também desperdiçaram boas oportunidades, sem criação no meio-de-campo e inoperante na frente. Do outro lado, Carlitos Tevez passou boa parte dos primeiros 30 minutos isolado na frente, cercado por defensores santistas por todos os lados e sem receber a bola em condições de tentar partir para o gol. Era um mero espectador do passeio santista diante de um Corinthians desarticulado defensivamente, sem criação no meio-de-campo e frágil no ataque. Após tímidas tentativas com Fininho e Édson, aos 11 e aos 30 minutos, respectivamente, o Corinthians deu sinal de vida e passou a marcar presença no ataque, mas aí surgiu um outro herói santista: Mauro. Aos 37 minutos, após cruzamentos de Tevez, Gil finalizou da pequena área e o goleiro santista fez uma grande defesa. Dois minutos mais tarde, impediu o gol corintiano, em finalizações de Tevez e Jô. E o show de Robinho continuou no segundo tempo. Com um minuto, ele recebeu passe de primeira de Deivid e bateu cruzado, vencendo Fábio Costa e fazendo 2 a 0. Enquanto o Santos voltou jogando melhor ainda do que no primeiro tempo, o Corinthians não conseguia nem mesmo evitar que o adversário ampliasse a vantagem. Aos 11 minutos, Fininho deu um contra-ataque para os santistas, Robinho recebeu de Paulo César e marcou o seu segundo gol, o terceiro do massacre santista. Com a vitória assegurada, o Santos passou o resto do tempo dando espetáculo, sem se preocupar em fazer outros gols.