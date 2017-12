Santos bate Corinthians; Cruzeiro vence O Santos fez a sua parte. Confirmou o favoritismo ao vencer o Corinthians por 3 a 1 na tarde deste domingo na Vila Belmiro, e se manteve com chances de ainda conquistar o bicampeonato brasileiro. O problema para os santistas é que o Cruzeiro também venceu. Em Fortaleza, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo bateu o Fortaleza por 2 a 1 - e conseguiu manter a liderança, com seis pontos de vantagem. Com os resultados de hoje, o Santos chegou aos 76 pontos ganhos e o Cruzeiro subiu para 82. Faltam mais seis rodadas para o final do campeonato. No clássico da Vila, o Corinthians saiu na frente e fez 1 a 0 com Fabrício, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Santos empatou com Robinho aos 40. No segundo tempo, o Santos foi melhor e virou. Pereira desempatou aos 14 minutos, de cabeça, e Fabiano, também de cabeça, fez 3 a 1 aos 26 minutos. Nas próximas rodadas, o Santos pega o Vitória em casa e a Ponte Preta em Campinas. O Corinthians vai a Curitiba para enfrentar o Coritiba e, na seqüência, enfrenta o Goiás no Pacaembu. O Cruzeiro venceu com gols de Thiago e Richarlyson (contra). Chiquinho fez o único do Fortaleza. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio no Mineirão e o Vasco no Rio. O Fortaleza, que permanece com 41 pontos, briga para espantar a ameaça de rebaixamento. Na quarta-feira enfrenta o Inter em Porto Alegre, e no domingo recebe o Flamengo, no Castelão. Na terceira partida do dia que teve início às 16 horas, o Figueirense goleou o Paysandu por 6 a 0.