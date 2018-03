Santos bate Criciúma e está em 3.º lugar O Santos embalou no Brasileiro. O atual campeão nacional foi a Criciúma, na noite de hoje, ganhou por 3 a 1, tem 14 pontos e já assume o terceiro lugar. Agora, está atrás apenas de Cruzeiro (17) - seu adversário na próxima rodada - e de Internacional (18). Nenê (2) e Robinho fizeram os gols que garantiram para a equipe de Leão a quarta vitória em sete apresentações. Paulo Baier descontou. O Santos venceu sem fazer muita força. O time catarinense mostrou limitação e só incomodou a partir da metade da fase final, depois de fazer o gol. Na maior parte do tempo, preocupou-se mais em se fechar do que em criar jogadas de ataque. Melhor para os paulistas, que tocaram bem a bola e tiveram algumas chances, mesmo desfalcados de Diego e Ricardo Oliveira. Na melhor delas, aos 35 minutos, Nenê recebeu na entrada da área, livrou-se da marcação e marcou o primeiro gol. Na seqüência, Elano chutou forte e quase aumentou a diferença. O ritmo não mudou muito no começo do segundo tempo. O Criciúma manteve a tática medrosa, para evitar goleada, e continuou a dar espaço, ao contrário do que havia pedido o técnico Edson Gaúcho. "Precisamos jogar com mais velocidade", havia pedido, na volta do intervalo. O Santos agradeceu a liberdade para atacar e ampliou a vantagem, com Robinho aos 13 minutos, em chute rasteiro, bem colocado, depois de jogada iniciada por Renato. O Criciúma só reagiu aos 25 minutos, depois de Jabá ter sido derrubado por Alexandre, em pênalti que Paulo Baier cobrou muito bem. O time da casa ensaiou reação, tanto que aos 43 minutos o goleiro Fábio Costa fez defesa difícil, em cabeçada de Léo Ribeiro. A qualidade do campeão brasileiro, no entanto, prevaleceu e o terceiro gol, em cima da hora (47 minutos), veio em pênalti que Nenê sofreu e bateu. O Santos volta para a Vila satisfeito e a partir de manhã concentra atenção no jogo de volta com o Nacional, na quarta-feira, pela Libertadores. Para passar para as quartas-de-final, tem de vencer por qualquer placar, já que houve empate de 4 a 4 em Montevidéu. Ficha Técnica Criciúma: Fabiano; Paulo Baier, Cametá, Luciano e Luciano Almeida (Alonso); Cléber, Léo Mineiro, Juca e Dejair (Jabá); Delmer (Saulo) e Tico. Técnico: Edson Gaúcho. Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Alexandre) e Nenê; Robinho (Rubens Cardoso) e Douglas. Técnico: Emerson Leão. Gols: Nenê aos 35 minutos do primeiro tempo. Robinho aos 13, Paulo Baier (p) aos 25, Nenê (p) aos 47 do segundo. Árbitro: Carlos Eugênio Simon. Renda e público: não fornecidos Cartão amarelo: Paulo Baier, Tico, André Luiz, Paulo Almeida, Alexandre. Local: Heriberto Hulse (SC).