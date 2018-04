Santos bate Estudiantes na Vila Belmiro e encaminha classificação na Libertadores

O Santos ficou muito perto de garantir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, mostrou um jogo eficiente, derrotou o Estudiantes por 2 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela quarta rodada do Grupo F, e abriu distância na liderança. Tem nove pontos, contra quatro dos próprios argentinos e do Real Garcilaso, do Peru.

Na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada, o Santos estará em Montevidéu para enfrentar o Nacional e um empate no Uruguai será suficiente para assegurar um lugar na próxima fase da competição continental. Antes, nesta quarta, os uruguaios, que somaram dois pontos, receberão o Real Garcilaso, no estádio Parque Central, para deixar a lanterna do grupo.

A noite foi de redenção para o colombiano Copete e para o atacante Gabriel, o Gabigol, que marcou um gol e acabou com um jejum que durava dois meses (oito partidas). O outro gol santista foi marcado pelo zagueiro Lucas Veríssimo.

Copete não atuava pelo Santos desde o dia 11 de março, na derrota para o São Bento, pelo Campeonato Paulista. Com Eduardo Sasha fora por causa de pancada no tornozelo esquerdo e Arthur Gomes debilitado por conta de um entorse no joelho direito, o colombiano teve chance de ser titular e foi bem. Foi dele a assistência para Gabriel no primeiro gol.

Em campo, o Santos controlou o jogo desde o primeiro minuto e não levou sustos para derrotar o Estudiantes. Como fez na Argentina há pouco menos de duas semanas. As primeiras oportunidades vieram com Rodrygo, pelo lado esquerdo do ataque. Logo aos dois minutos, Copete acertou o travessão. Após outras chances perdidas, Gabriel abriu o placar, aos 43, tocando na saída do goleiro Andujar em rápido contra-ataque.

Na segunda etapa, o cenário da partida não mudou. E logo aos quatro minutos o Santos ampliou. Jean Mota cobrou falta pela esquerda na cabeça de Lucas Veríssimo, que estava sem marcação na grande área. O zagueiro marcou pela terceira vez na carreira com a camisa do Santos.

Com a boa vantagem, o time santista passou a atuar um pouco mais fechado e explorou os contragolpes. O goleiro Vanderlei fez boas defesas e o Santos teve uma oportunidade para marcar o terceiro. Aos 27 minutos, Rodrygo quase fez um golaço ao receber cruzamento de Daniel Guedes, driblar para a direita e chutar raspando o travessão.

OUTROS JOGOS

Também nesta terça-feira, pelo Grupo G, que tem o Corinthians na liderança com sete pontos, o Deportivo Lara derrotou o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 1, na Venezuela, e assumiu o segundo lugar, com seis. Os colombiano ficaram em terceiro, com quatro, e o Independiente, adversário corintiano no dia 2 de maio, em São Paulo, é o lanterna com três.

Pelo Grupo B, o Atlético Nacional recebeu na Colômbia o Bolívar e goleou por 4 a 1. Assim, o time de Medellín disparou na liderança com nove pontos, agora com quatro de vantagem para os próprios bolivianos. O Delfín, do Equador, é o terceiro, com quatro, na frente do Colo-Colo, lanterna com apenas um.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 ESTUDIANTES

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Léo Cittadini (Renato) e Jean Mota; Rodrygo (Vitor Bueno), Copete (Arthur Gomes) e Gabriel. Técnico: Jair Ventura.

ESTUDIANTES - Andujar; Facundo Sánchez, Schunke, Desábato e Campi; Braña, Lucas Rodriguez (Manga Escobar), Iván Gomez (Gastón Giménez) e Dubarbier (Lattanzio); Melano e Otero. Técnico: Lucas Bernardi.

GOLS - Gabriel, aos 43 minutos do primeiro tempo; Lucas Veríssimo, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alison (Santos); Braña, Dubarbier e Campi (Estudiantes).

CARTÃO VERMELHO - Manga Escobar (Estudiantes).

ÁRBITRO - Eber Aquino (Fifa/Paraguai).

RENDA - R$ 409.460,00.

PÚBLICO - 10.969 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).