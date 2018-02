Santos bate Guarani no Pacaembu: 2 a 1 O Santos ainda está longe de ser aquele time brilhante que encantou o Brasil no segundo semestre de 2002 e em boa parte de 2003, mas já começa a incomodar os adversários. A equipe conquistou, neste sábado, a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, chegou a 16 pontos e, aos poucos, se aproxima das primeiras colocações. O difícil triunfo por 2 a 1 sobre o Guarani foi bastante festejado pelos mais de 20 mil torcedores que foram ao Pacaembu. Os 3 pontos foram alcançados com sofrimento. O gol decisivo ocorreu apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com Paulo César. "Foi uma vitória importante", resumiu o atacante Deivid, autor do primeiro gol. A escolha do Santos pelo Pacaembu, depois de três meses longe da capital, foi acertada. O público incentivou bastante a equipe, apesar de o futebol apresentado não ter entusiasmado. Um dos atrativos foi a estréia do goleiro chileno Nelson Tapia. O veterano, de 37 anos, trabalhou bem quando exigido e não teve culpa no gol do rival. O Santos, que não contou com Diego, suspenso, tomou a iniciativa da partida, dominando a posse de bola e atacando mais. Só que sem grande eficiência. Após boa jogada de Léo pela esquerda, Deivid finalizou com precisão para abrir o placar. Os campineiros não desanimaram e chegaram a assustar em alguns momentos, mas falharam nos arremates. Pouco antes do intervalo, um dos poucos lances de impacto do confronto. Paulo César passou pela zaga do Guarani, com bonito drible, e tocou na saída de Jean, que fez excelente defesa. O panorama do jogo se manteve igual na segunda etapa. Os santistas seguiam com ligeira superioridade, mas sem empolgar. Faltando 7 minutos para o fim, Netinho, que entrara no lugar de Alexandre, calou o Pacaembu, ao chutar no canto esquerdo de Tapia: 1 a 1. Quando alguns torcedores começavam a deixar o estádio, Paulo César finalizou com força e assegurou os 3 pontos ao Santos. Na próxima rodada, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo enfrentará o Corinthians, novamente no Pacaembu, no domingo.