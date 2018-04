Santos bate Joinville com gol no fim e abre vantagem na Copa do Brasil

JOINVILLE - Com o pensamento voltado para a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians e sem jogar um grande futebol, o Santos derrotou o Joinville por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Joinville, em Santa Catarina, e conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O gol da vitória santista foi marcado pelo zagueiro Durval, aos 37 minutos do segundo tempo.

Agora, no próximo dia 22, às 22 horas, na Vila Belmiro, o Santos terá a vantagem do empate para se classificar à terceira fase. Caso perca por 1 a 0, o time santista terá de decidir a vaga na disputa por pênaltis. E se perder por um gol de diferença, tomando mais de um gol, estará eliminado.

Para chegar às oitavas de final, quando os times que disputam a Copa Libertadores (Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio) e mais o Vasco entram na Copa do Brasil, o Santos não deverá ter muito problemas na terceira fase. Caso passe pelo Joinville, enfrentará o vencedor do confronto entre Betim-MG (ex-Ipatinga) e CRAC-GO.

O JOGO

Empolgado com a presença de sua torcida, que lotou o estádio, o Joinville exerceu forte pressão nos primeiros minutos e deu trabalho para a zaga do Santos. No lance de maior perigo dos mandantes, logo aos três minutos, Carlos Alberto recebeu na intermediária e arriscou um forte chute, que o goleiro Rafael teve de espalmar.

Com o passar do tempo, o ímpeto do Joinville diminuiu e o Santos conseguiu equilibrar mais o jogo. Com mais posse de bola, os santistas começaram a abrir espaços na defesa catarinense e as chances de gol começaram a aparecer, mas apenas uma levou muito perigo para a meta de Ivan - aos 15 minutos, Cícero chutou de longe e o goleiro espalmou. Neymar, novamente muito marcado, às vezes com violência, era quem criava as melhores oportunidades.

Na segunda etapa, o Joinville resolveu imprimir a mesma pressão dos minutos iniciais da partida e teve uma grande oportunidade de abrir o placar com o centroavante Lima e outra com Sandro. Com Marcos Assunção no lugar do machucado Renê Júnior, o Santos perdeu um pouco o poder de marcação e o time da casa resolveu atacar para ter vantagem no confronto.

Na melhor chance de todas, aos 17 minutos, após bola levantada na área santista, Carlos Alberto tentou chutar para o gol, mas acabou fazendo o passe na medida para Liguera. O meia uruguaio, com o gol vazio, conseguiu bater errado na bola e ela passou à esquerda do gol de Rafael.

A oportunidade perdida pelo Joinville fez falta. O Santos, que pouco fazia em campo para merecer a vitória, conseguiu o gol em uma jogada de bola parada. Aos 37 minutos, Marcos Assunção bateu uma falta da intermediária para dentro da área e, sem marcação na marca do pênalti, Durval cabeceou para trás e colocou a bola no canto esquerdo baixo de Ivan.

JOINVILLE 0 x 1 SANTOS

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto, Sandro Rafael e Rafinha; Marcus Vinícius, Augusto Recife, Ricardinho (Martin Liguera) e Marcelo Costa; Matheus Carvalho (Somália) e Lima (Ronaldo). Técnico: Arturzinho.

SANTOS - Rafael; Edu Dracena, Neto e Durval; Felipe Anderson, Renê Júnior (Marcos Assunção), Arouca, Cícero e Emerson Palmieri; Miralles (André) e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Durval, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafinha, Marcelo Costa e Matheus Carvalho (Joinville); Marcos Assunção e Renê Júnior (Santos).

ÁRBITRO - Márcio Chagas da Silva (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).