Santos bate Novorizontino e termina líder do Grupo 4 da Copinha

Em jogo recheado de emoções, o Santos superou o Novorizontino-SP por 3 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e garantiu a liderança do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

+ David Braz prevê Santos inteiro no início do Campeonato Paulista

Como os dois clubes já entraram em campo classificados, a terceira rodada apenas definiu quem ficaria com a primeira posição do grupo. Os seus adversários na segunda fase saem apenas na terça-feira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o resultado, o Santos chegou aos nove pontos, com 100% de aproveitamento e líder isolado do Grupo 4. O Novorizontino, logo atrás, aparece com seis. Na segunda fase o Santos enfrenta o segundo colocado do Grupo 3, enquanto o Novorizontino tem pela frente o líder. Por enquanto Figueirense-SC, América-PE, José Bonifácio-SP e Mirassol-SP brigam por duas vagas, que serão definidas nesta terça-feira, no estádio Antônio Pereira Braga.

Walison Madalena, Giovani e Wagner marcaram para o Santos, enquanto Gil descontou para o Novorizontino. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, o clube praiano perdeu Vitor Mendes, expulso por uma falta forte no meio de campo. A partir daí o time da casa aumentou seu volume de jogo, até que, aos 37 minutos do segundo tempo, também perdeu Guilherme Dias, expulso pelo segundo cartão amarelo.