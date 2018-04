Santos bate o Flamengo-PI por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

SANTOS - Mesmo um futebol pobre, digno de vaias da torcida, o Santos se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o time santista derrotou o Flamengo-PI por 2 a 0, no duelo da volta, e conseguiu a vaga - na partida de ida, na semana passada, em Teresina, houve empate por 2 a 2. Os gols, todos no segundo tempo, foram marcados pelo lateral-direito Galhardo e por Neymar.

Na segunda fase da competição nacional, que acontecerá no mês de maio, o Santos terá pela frente um adversário mais forte. Será o Joinville-SC, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Também nesta quarta, o time catarinense avançou ao derrotar em casa o Aracruz, do Espírito Santo, com a vitória por 1 a 0 - na ida, houve uma igualdade por 1 a 1.

O JOGO

De forma até surpreendente, o Flamengo-PI conseguiu travar o Santos no primeiro tempo. Com uma marcação muito forte - em alguns momentos ríspida, como em alguns lances com Neymar -, o time de Teresina não deixava o adversário criar jogadas e não desgrudava principalmente do craque santista. Oportunidades de gol foram poucas e mal aproveitadas pelo Santos. O resultado de tudo isso foi as vaias que os jogadores ouviram na saída para o intervalo.

Na volta do intervalo, parece que nada mudou no Santos. Muitos erros de passe e pouco interesse na partida. O Flamengo-PI até chegou a assustar com um pouco mais de posse de bola, mas nada que incomodasse o goleiro Rafael. E Neymar continuava tentando criar alguma lance de perigo e sendo "caçado" pelos adversários.

As coisas só melhoraram para o lado santista com a entrada do garoto Giva no lugar do argentino Patito Rodríguez, que só passeou em campo. Com mais movimentação no ataque, até os laterais atacaram mais e assim saiu o gol do Santos. Aos 25 minutos, Galhardo recebeu a bola na intermediária, pelo lado direito, e acertou um belo chute no ângulo esquerdo alto do goleiro Robson.

Com a vantagem, o Santos pôde jogar com mais tranquilidade. O Flamengo-PI não esboçou mais qualquer tipo de reação e ainda viu Neymar marcar um belo gol para selar a classificação. Aos 40 minutos, o craque recebeu dentro da área, cortou um zagueiro para a esquerda, fingiu dar o chute para tirar outros dois defensores da jogada com um movimento para a direita e bateu com força no ângulo direito de Robson para balançar as redes.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 FLAMENGO-PI

SANTOS - Rafael; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca (Felipe Anderson), Renê Júnior, Cícero e Montillo; Neymar e Patito Rodriguez (Giva).

Técnico: Muricy Ramalho.

FLAMENGO-PI - Robson; Niel, Duda, Rafael Freitas e Rafinha (Darlan); Marcelo, Alessandro, Léo Maceió e Neílson (Wildinho); Lúcio (Augusto) e Edson Di.

Técnico: Josué Teixeira.

GOLS - Galhardo, aos 25, e Neymar, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edu Dracena (Santos); Darlan, Niel, Rafael Freitas e Léo Maceió (Flamengo-PI).

ÁRBITRO - Paulo Schlleich Volkopf (MS).

RENDA - R$ 133.300,00.

PÚBLICO - 8.732 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).