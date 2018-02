Santos bate o Gimnasia, mantém 100% e se classifica Com um gol-relâmpago e outro aos 45 minutos do segundo tempo, além de uma atuação inspirada do goleiro Fábio Costa, o Santos venceu o Gimnasia y Esgrima por 2 a 1, nesta quinta-feira, em La Plata, na Argentina, e manteve os 100% de aproveitamento na Copa Libertadores da América - quatro triunfos em quatro jogos. Com o resultado, o time de Vanderlei Luxemburgo, que ainda perdeu um pênalti, cobrado por Cléber Santana, manteve-se na liderança do Grupo 8, com 12 pontos - tem a melhor campanha da primeira fase até agora. Só o Necaxa, que ganhou os três jogos que disputou, pode superar o desempenho santista. Bem postado no 3-5-2, o Santos teve um começo de jogo primoroso. Logo aos dois minutos, Rodrigo Tiuí cruzou da esquerda, a dupla de zaga argentina não achou a bola e Marcos Aurélio, livre, bateu por cima do goleiro. O time de Luxemburgo seguiu tocando a bola de pé em pé, com autoridade, e poderia ter ampliado se Cléber Santana não desperdiçasse pênalti sofrido por Tiuí aos 33. Foi a terceira cobrança perdida pelo meia neste ano. O Gimnasia finalmente acordou e só não empatou ainda no primeiro tempo porque Fábio Costa fez duas grandes defesas, a segunda delas numa cabeçada à queima-roupa de Pierguidi que ele quase tirou de dentro do gol. No segundo tempo, o Santos continuou recuado e aceitando a pressão do Gimnasia, que acertou a trave numa falta cobrada por Pacheco, e teve um gol de Semino corretamente invalidado pelo árbitro Roberto Silvera por impedimento. Os argentinos promoveram uma blitz no campo de ataque durante quase todo o tempo e foram recompensados com o empate aos 43, quando Leal aproveitou cruzamento para cabecear no ângulo esquerdo. No entanto, na saída de bola, Pedrinho achou com o calcanhar Zé Roberto livre na área - o meia ajeitou com categoria e fuzilou o goleiro Kletnicki para garantir a vitória. GIMNASIA Y ESGRIMA 1 x 2 SANTOS Gimnasia y Esgrima - Kletnicki; Basualdo, Semino, Landa e Romero (Leal); Piatti, Alderete, Pacheco (Leguizamon) e Dubarbier; Pierguidi e Santiago Silva. Técnico: Pedro Troglio. Santos - Fábio Costa; Adailton, Antonio Carlos e Leonardo (Marcelo); Denis (Pedro), Rodrigo Souto, Cleber Santana, Zé Roberto e Kléber; Marcos Aurélio (Pedrinho) e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols - Marcos Aurélio, aos 2 minutos do primeiro tempo; Leal, aos 43, e Zé Roberto, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro - Roberto Silvera (URU). Cartões amarelos - Tiuí, Romero, Alderete, Rodrigo Souto, Pedro, Fábio Costa e Leguizamon. Local - Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata, Argentina.